П олицейските сили за борба с тероризма разследват три пакета, съдържащи експлозиви, намерени на летище "Хийтроу", летище "Лондон Сити" и железопътна станция "Ватерло", съобщи Би Би Си. Колети-бомби са носели ирландско пощенско клеймо, което доведе до включването на ирландската полиция в разследването.

Един от пакетите предизвикал малък пожар в офис сграда на "Хийтроу", няма пострадали.

От Скотланд ярд казаха, че считат трите пакета за свързани, но засега оставят отворени всички възможности за мотива за изпращането им.

New IRA terror fears after firebombs posted to major transport hubs in London https://t.co/vizzX789w5 pic.twitter.com/jDhzNFcEtO