Откриха мъртъв актьора Майкъл К. Уилямс

А мериканският актьор Майкъл Кенет Уилямс е открит мъртъв в дома си в Ню Йорк, предадоха световните агенции, като цитираха съобщение на местната полиция.

Причината за смъртта на Уилямс официално не се съобщава, но според полицейски източници той е починал от свръхдоза наркотици. В апартамента е открита дрога.

