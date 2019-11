Откриха 145 гроба под гимназия във Флорида

Г робове от 145 души са открити под гимназия в град Тампа, щата Флорида.

Те са част от гробището Риджууд, гробище от средата на 20-ти век за бедни.

Ковчезите, заровени на дълбочина метър-метър и половина, бяха открити с помощта на "виждащ" под земята радар, след като училището беше известено за възможното местоположение на гробището.

Записите сочат, че над 250 души са били погребани там, повечето от които са афроамериканци, съобщиха властите.

До 77 от тях са били бебета или малки деца.

Градът отвори Риджууд през 1942 г. и го продаде на частна компания през 1957 г. Местната образователна управа придоби земята през 1959 г., а гимназията Кинг отвори врати година по-късно.

Днес обектът се състои от открита земя и селскостопанската сграда на училището.

Планира се сградата да бъде премахната, заяви началникът на училищните власти Джеф Икинс.

"Искаме да гарантираме, че хората, погребани на това място, са почетени", каза той.

