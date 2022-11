Отиде си легендарният треньор Ник Болетиери

Е дин от най-именитите треньори в историята на тениса – Ник Болетиери, почина на 91-годишна възраст. Причината за смъртта му е бъбречна инфекция. Вчера неговата дъщеря Анджелик Ан Болетиери публикува статус в Twitter, в който разкри, че баща ѝ е на смъртно легло, предава БГНЕС.

91 years old Nick Bollettieri is about to die 😥 pic.twitter.com/8UCAzrqP0r