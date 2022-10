Обстрел на жилищни сгради в Запорожие, има убити и ранени

Н ай-малко 11 души бяха убити при руски обстрел на жилищни сгради в югоизточния украински град Запорожие, предаде ДПА, позовавайки се на властите.

21 човека са били спасени. Някои от тях са тежко ранени, заяви днес украинската Гражданска отбрана.

Украйна: Гарантираме за живота на руските войници, които се предадат

На публикувани снимки се вижда как спасители претърсват развалините. По информация от украинските власти ракети са поразили две многоетажни сгради вчера.

Запорожка област е един от четирите украински региона, която Русия обяви миналата седмица, че е анексирала, заедно с Херсонска, Донецка и Луганска област. Руската армия е окупирала около 70 процента от региона, но не контролира административния му център - град Запорожие.

Путин разговаря с Ердоган, какво обсъдиха

Междувременно британски експерти в сферата на отбраната публикуваха оценки, според които Украйна вероятно е пленила от началото на войната най-малко 440 руски танка и около 650 други бронирани машини. Те отбелязаха, че на плененото руско оборудване се пада голям дял от украинската военна техника.

Rescue operations are still ongoing. pic.twitter.com/w3s6eOgydU