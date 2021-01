Номинираната за "Грами" Sophie загина на 34 години

Н оминираната за награда "Грами" шотландска певица, диджей и продуцент Sophie е загинала при инцидент в дома си в гръцката столица Атина. 34-годишната Sophie е работила със звезди като Мадона и Charli XCX.

"Трагично е, че нашата красива Софи почина тази сутрин при ужасен инцидент", съобщиха от мениджърския й екип. "Вярна на своя дух, тя се се изкачила, за да се любува на пълнолунието, случайно се подхлъзна и падна", се посочва в съобщението на лейбъла й "Трансгресив".

Софи, родена в Глазгоу, започва да записва музика през 2013 г. През октомври 2017 г. излиза сингълът "It's Okay To Cry'', който става част от дебютния й албум" Oil of Every Pearl's Un-Insides''. Той излиза на пазара през юни 2018 г. и й носи номинация за награда "Грами" за най-добър денс албум.

Тя работи в стил авант-поп и е "един от най-влиятелните артисти през последното десетилетие", се посочва в съобщението на екипа й. "Не само заради изобретателната музика, която композираше, но и заради посланията, които отправяше към целия свят, тя беше символ на разкрепостеността". Освен с музикалната си дейност, трансджендър певицата бе известна и с борбата си за правата на сексуалните малцинства.

