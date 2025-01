Ню Йорк въведе такса от $9 за шофиране в Манхатън

Н ю Йорк въведе днес пътна такса за влизане в района Манхатън и стана първият голям град в САЩ, който таксува шофьорите в центъра на града, предаде ДПА.

„Таксата за преминаване през зоната за облекчаване на задръстванията вече е в сила“, написа в "Екс" нюйоркската транспортна служба. Размерът ѝ възлиза на 9 долара, като са предвидени някои облекчения за водачи с ниски доходи.

New York's new toll for drivers entering the center of Manhattan debuted Sunday, meaning many people will pay $9 to access the busiest part of the Big Apple during peak hours.



