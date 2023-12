Няколко ракети са прехванати над Йерусалим

Н яколко ракети бяха прехванати над Йерусалим, малко след като в града бяха задействани сирени за тревога, съобщиха журналисти от Франс прес.

Израелската армия посочи, че сирени за тревога са прозвучали за последен път в града на 30 октомври.

Rockets fired towards our occupied capital.



The rockets towards Jerusalem were launched from Beit Hanoun in North Gaza, the town which Israel claimed its total control over last month. Alaraby TV documented the rocket barragepic.twitter.com/hLwphldCiY