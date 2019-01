Руската столица е изправена пред най-силния снеговалеж от почти 70 години насам. До момента са натрупали 40 сантиметра, а синоптиците предупреждават, че лошото време ще продължи до вторник, като ще вали сняг в продължение на 48 часа.

Силният снеговалеж предизвика хаос на две магистрали край Москва. Там станаха няколко верижни катастрофи, които спряха напълно движението.

На магистралата за Симферопол са се ударили 50 коли, съобщи руската полиция. Няколко души са пострадали леко.

That's too much snow for a January in Moscow fellas pic.twitter.com/TdqYkTIVxI