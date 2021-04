Небето над Пекин пожълтя, каква е причината

Н ебето над Пекин пожълтя, а замърсяването на въздуха скочи до много високи нива, след като огромен облак от пясък и прахови частици покри града, носен от силен вятър от Северен Китай, предаде агенция Ройтерс, цитирана от БТА.

Индексът на качеството на въздуха в Пекин се повиши днес до 324 към 16:00 часа местно време (08.00 ч. по Гринуич), главно заради по-едрите прахови и пясъчни частици, казаха общинските власти.

The skies above Beijing turned yellow and air pollution soared to severe levels as a giant cloud of sand and dust particles rolled into the city, propelled by strong winds from the north of China.​ https://t.co/EzlJdys97i