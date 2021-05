Нападение с нож в Русия, трима убити

Н ападател с нож уби трима мъже край железопътната гара на руския уралски град Екатеринбург. Това съобщи днес местният клон на федералното следствие.

По предварителни данни конфликтът е бил свързан с употреба на алкохол. На местопроизшествието работят следователи и криминалисти, предаде ТАСС.

"Днес Следственият отдел на Следствения комитет на Русия в Свердловска област получи информация, че в парка в близост до железопътната гара в Екатеринбург е възникнал конфликт на базата на употреба на алкохол, в резултат на което, по предварителни данни са убити трима мъже", пише в съобщението на пресслужбата на Следствения отдел на Следствения комитет на Русия в Свердловска област, предават ТАСС и "Фокус".

Извършителят е арестуван, съобщиха от регионалното МВР.

"Когато пристигналите на мястото полицаи се опитаха да задържат заподозрения, въоръженият с нож мъж се опита да атакува представители на МВР. В резултат на това полицията беше принудена да използва служебните си оръжия", каза Валери Горелих, ръководител на пресслужбата на Главната администрация на МВР за Свердловска област.

Той уточни, че в резултат нападателят е ранен и откаран в болница за медицинска помощ. Детективите установяват самоличността на жертвите и взимат показания от очевидци.

#UPDATE: Three people killed in knife attack near a train station in #Russia's Yekaterinburg https://t.co/inaQR71P4c pic.twitter.com/lNtRpmv1oT