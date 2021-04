Наказаха учител, пиян завел учениците си на стриптийз

У чител по информационни технологии, който мъртвопиян заплашвал ученици и след това ги водил в стриптийз клуб, беше наказан с лишаване от учителски права за три години, съобщава Би Би Си.

Събитията станали по време на ученическа екскурзия в Коста Рика. Тогава преподавателят от частното училище в Лонгбридж в Северна Англия, се напил и след това извършил редица неадекватни постъпки.

Ричард Глен твърди, че бил толкова пиян, че няма никакви спомени от станалото.

Таксата за училището, където преподава, е 4 850 паунда (близо 11 хил. лв.) на срок. Глен бил един от учителите, които трябвало да водят екскурзията с 16-18 годишни ученици в Коста Рика.

Там той пил заедно с учениците. Държал се агресивно с тях, като дори заплашил едно от децата с убийство. След като се скарал на момче, го целунал по главата и му казал: „Всичко с теб е наред”. После завел децата на стриптийз клуб. Държал се агресивно с жена, която се опитала да му помогне да се прибере. Съблякъл се гол пред жена в хотелска стая.

Според дисциплинарната комисия Глен нямал наистина намерение да нарани или сексуално да злоупотреби с някого. Въпреки това поставил децата в рискови ситуации и поведението му било неприемливо и непрофесионално.

