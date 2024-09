Най-малко четирима загинали при израелски удари в Сирия

П ри няколко израелски удара, нанесени снощи в западната сирийска провинция Хама, са загинали най-малко четирима души, съобщиха Ройтерс и Асошиейтед прес, цитирайки държавна медия от арабската република.

След нападението на палестинската групировка „Хамас“ на 7 октомври миналата година срещу израелски войници и цивилни, Израел засили ударите си по цели на подкрепяните от Иран групировки в Сирия, а също така по обекти на сирийската противовъздушна отбрана и части от нейните въоръжени сили.

ISRAELI AIRSTRIKES TARGET PRO-IRANIAN SITES AND HEZBOLLAH SUPPLY ROUTES IN SYRIA



Last night, Israeli airstrikes hit various areas in Syria, including Masyaf, with major strikes targeting the Military Scientific Research Center in Hama. This facility is known to house pro-Iranian… pic.twitter.com/Nd267gfHmn