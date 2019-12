Най-кървавият бунт в САЩ, откриха масови гробове

Б унтовете на расова основа в Тълса, щата Оклахома, започват през май 1921 г. Това е едно от най-кървавите събития в историята на САЩ.

Дик Роуланд, чернокож младеж, е обвинен в нападение срещу младо момиче. Веднага след случилото се пресата и местното радио публикуват историята.

Именно този масов шум създава напрежение сред привидно мирното население на Тълса.

Случаят на Роуланд стига до съда, където тълпа от над 2000 жители се струпва в и пред съдебната зала.

Когато чернокожите жители разбират за това също се събират пред съдебната зала, въоръжени с огнестрелни оръжия.

От тълпата бели прозвучава първият изстрел, който улучва един от чернокожите мъже. Този изстрел слага началото на първите бунтове на расова основа.

Хиляди чернокожи бягат от града, а над 4000 са задържани.

За да потушат бунтовете се намесват военни от Оклахома, които слагат край на размириците на 1 юли 1921 година.

За 2 дни голяма част от града е опожарен.

Все още не е ясно колко хора са загинали по време на бунтовете. Предполага се, че са между 55 и 300 души.

Повече от 8000 са пострадали, а стотици бягат от града, в търсене на нов дом.

По време на бунтовете са изгорени над 190 предприятия, 1200 къщи, а повече от 10 000 души остават на улицата.

Сега, след близо 100 години, експерти от Университета в Оклахома смятат, че са открили масов гроб на загиналите от бунтовете тогава.

Геофизици са сканирали площта на градското гробище и са открили две места, които може би съхраняват труповете.

Проучванията потвърждават, че едната зона е гроб, но все още не са изследвани телата.

Изследователите смятат, че заровените тела са на между 10 и 100 души, но е малко вероятно да успеят да идентифицират всички останки.

