На 62 години почина Ракеш Джунджунвала - "индийският Уорън Бъфет"

Б орсовият инвеститор Ракеш Джунджунвала, известен като "индийския Уорън Бъфет" е починал на 62 години тази сутрин, предаде Ройтерс, като се позова на индийски медии. Състоянието са богаташа се оценява на 6 милиарда долара. Причините за смъртта на богатия индиец засега не се съобщават. Той беше женен и има три деца, предаде БТА.

Джунджунвала произхожда от пустинния индийски щат Раджастан.

По професия е счетоводител. Още когато е в колежа, започва да се занимава с борсови операции и в крайна сметка се захваща с мениджмънта на фирмата за борсова търговия "Ар Ей Ар И ентърпрайсис".

Преди броени дни милиардерът присъства на откриването на най-новата създадена от него нискотарифна индийска авиокомпания "Асака еър".

Отличните комуникационни умения на Джунджунвала помогнаха на много малки инвеститори в Индия да разберат правилата на борсите, казват приближени на милиардера, които са работили с него от повече от 30 години.

Инвестициите на магната включват редица компании, управлявани от "Тата груп",

един от най-големите индийски конгломерати, в който попадат "Тата моторс", "Титан", "Тата къмюникейшънс", "Индиън хотелс и други. Магнатът имаше инвестиции и във Федералната банка и застрахователното дружество "Стар хелт".

Индийски политици и бизнесмени изразиха съболезнования по повод кончината на милиардера.

Rakesh Jhunjhunwala was indomitable. Full of life, witty and insightful, he leaves behind an indelible contribution to the financial world. He was also very passionate about India’s progress. His passing away is saddening. My condolences to his family and admirers. Om Shanti. pic.twitter.com/DR2uIiiUb7