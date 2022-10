На 109 години почина жената, вдъхновила Мама Коко от филма "Тайната на Коко"

М ария Салуд Рамирес Кабайеро, жената, вдъхновила персонажа на Мама Коко в отличената с "Оскар" анимация "Тайната на Коко" (2018), почина в неделя, предаде Франс прес, позовавайки се на мексиканските власти, предаде БТА.

María Salud Ramírez Caballero — the woman who reportedly was the inspiration behind the character of Mamá Coco in ‘Coco’ — has died at the age of 109.https://t.co/TPXTNTh7VR