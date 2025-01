Мъжът, който скочи от ръба на Космоса (ВИДЕО)

С портните ентусиасти често се ръководят от ненаситното желание да преодоляват границите на човешките възможности. Сред тях изпъква Феликс Баумгартнер ентусиасти са водени от ненаситно желание да прокарат границите на човешките възможности. Феликс Баумгартнер изпъква сред тях - мъжът, който скача от ръба на света.

„Стоях на върха на света, извън капсулата в кКосмоса, в стратосферата. Погледнах нагоре – небето беше напълно черно“, споделя Баумгартнер.

През октомври 2012г. любителят на екстремни спортове се рее на 39 километра над Земята в рамките на мисията Red Bull Stratos.

С над осем милиона души, които гледаха събитието на живо в YouTube, австрийският смелчага изрече тези емблематични думи преди да скочи:

„Понякога трябва да се изкачите високо, за да осъзнаете колко сте малки. Сега се прибирам вкъщи.“

Шест години подготовка

Проектът, който първоначално се очакваше да продължи две години, в крайна сметка отне значително повече време. Баумгартнер е бил изправен пред изключително много опасности - налагянето, опасното въртене, липсата на кислород или дори температурата лесно могат да причинят внезапна смърт. Рискът за живота му е бил голям, но ако оцелее - ще е първият човек, скочил от Космоса.

„Смятахме, че ще построим капсулата, ще създадем костюма под налягане, ще тренираме и просто ще отидем до стратосферата и ще се върнем на Земята със свръхзвукова скорост“, разказва Баумгартнер. „Но често започвахме среща с три проблема и я завършвахме осем часа по-късно с още пет – без решение за предишните.“

