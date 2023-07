Мъж уби с нож шестима в детска градина в Китай

Н ападение в детска градина отне днес живота на шестима души и рани в Лянцзян, Южен Китай, съобщи говорителка на местните власти, предаде Франс прес.

Three children among six people killed in stabbing at a kindergarten in China - a 25-year-old man is arrested https://t.co/zZWGgosizS