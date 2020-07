Мъж, преживял атентата на 11 септември 2001 г., почина от Covid-19

М ъж, заснет как бяга от срутващата се южната кула на Световния търговски център на 11 септември 2001 г., е починал от коронавирус, съобщи семейството му, цитирано от Асошиейтед прес.

Стивън Купър, електроинженер от Ню Йорк, е починал на 28 март във Флорида от Ковид-19. Той е бил на 78 години.

Снимката, заснета от фотограф на АП, бе публикувана във вестници и списания по целия свят. "Той дори не знаеше, че са го снимали", каза Джанет Рашес, партньорка на Купър от 33 години. "Изведнъж погледна списание "Тайм", видя се и каза: "Боже, това съм аз". Той бе изумен, не можеше да повярва", добави тя. На снимката се вижда как Купър и още няколко мъже бягат само на една пряка от срутващия се небостъргач.

