Мъж изостави бебе с пъпна връв, издирват го (ВИДЕО)

П олицията съобщава, че е спасено бебе, родено толкова скоро, че пъпната му връв все още е била прикрепена, след като е било изоставено от мъж на мост в САЩ.

Недоносеното момиченце, което "все още е имало прясна плацента" и е било "скоро родено", е било намерено в събота в Bear Creek в град Кати, западно от Хюстън, Тексас, заяви сержант Хуан Гарсия от шерифския отдел на окръг Харис.

На кадри от видеонаблюдението се вижда как заподозреният, описан като слаб, бавно върви към моста с детето.

След като изостявя бебето, мъжът се отдалечава бавно, преди да се изгуби от погледа.

