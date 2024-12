2 години по-късно: Мъж е осъден на 50 години затвор за убийство на активист

К енийски съд осъди мъж на 50 години затвор, след като бе обвинен в убийството на активиста за правата на хомосексуалните Едвин Кипто преди почти две години, предаде Ройтерс.

Убийството на Кипто в началото на 2023 г. шокира ЛГБТИ общността в консервативната източноафриканска страна. Тялото му бе намерено в метална кутия в западния град Елдорет.

KENYAN GETS 50 YEARS FOR MURDER OF LGBTQ+ ACTIVIST



Kenyan photographer Jacktone Odhiambo has been sentenced to 50 years in prison for murdering his housemate, LGBTQ+ activist Edwin Kiprotich Kipruto, popularly known as Edwin Chiloba, nearly two years ago.



Judge Reuben Nyakundi… pic.twitter.com/4efLeaf4KC