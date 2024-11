Музикантът от първия състав на "Би Джийс" Колин Питърсън почина

К олин Питърсън, барабанист в първия състав на групата "Би Джийс", почина на 78-годишна възраст, предаде ДПА, като цитира потвърдиха негови представители.

Смъртта му е настъпила внезапно в понеделник, 18 ноември.

RIP

Age 78

No cause given



Питърсън се присъединява към братята Бари, Робин и Морис Гиб през 60-те години на миналия век и свири в хитове като I Started A Joke, To Love Somebody и I Just Gotta Get A Message To You.

Преди да напусне групата, Питърсън участва в четири албума на "Би Джийс", включително няколко песни в албума Cucumber Castle от 1970 г.

В последните пет години Колин Питърсън участва в шоуто Best Of The Bee Gees, каза неговият представител Сю Камилери, цитиран от ДПА.

Продуцентът на шоуто Гари Уолкър каза, че барабанистът е участвал в програмата в събота и е бил "щастлив".

"Беше много внезапно", каза той пред информационната агенция Прес асосиейшън, потвърждавайки, че Питърсън е починал в съня си рано сутринта в понеделник.

Преди да започне музикалната си кариера, Питърсън се изявява като актьор и играе главната роля в австралийския филм "Смайли“"от 1956 г.

Колин Питърсън има два сина.

