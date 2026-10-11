Москва съобщи за ново настъпление в Украйна: Четири села под руски контрол

Р усия обяви, че войските ѝ са установили контрол над четири населени места в Украйна. Две от тях са в Харковска област, а другите две - в окупираната от Русия част на Донецка област, съобщиха руските информационни агенции "Интерфакс" и ТАСС, позовавайки се на Министерството на отбраната в Москва.

Русия установи контрол над две села в Серезоизточна и Югоизточна Украйна

Според руското военно ведомство войските са превзели селата Резниково и Купино в Харковска област. Отделно Москва съобщи, че през последното денонощие е установила контрол над Новотроицкое и Петровское в Донецка област.

Информацията за промените по фронтовата линия не е проверена по независим път. Към момента няма реакция от украинска страна, отбелязва Ройтерс.

Русия обяви, че е превзела още две села в Източна Украйна

Какво се знае за ситуацията на фронта?

Това е поредното съобщение на руското министерство на отбраната за превземане на населени места в Източна Украйна. Подобни твърдения често са трудни за независима проверка заради продължаващите бойни действия и ограничения достъп до районите на фронта.

Войната, започнала с руската пълномащабна инвазия през февруари 2022 г., продължава повече от четири години. Основните сражения остават съсредоточени в източните и южните части на Украйна, където двете страни продължават да атакуват позиции и инфраструктура.

Русия обяви превземането на 3 селища в 3 украински области

На 8 октомври говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че Москва споделя оценката на американския държавен секретар Марко Рубио, че конфликтът е в застой. Въпреки това бойните действия продължават, а съобщенията за настъпления и промени в контрола над отделни населени места остават част от ежедневните военни сводки.