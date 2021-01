Мощна снежна буря удари Северна Япония

М ощна снежна буря удари Северна Япония и крайбрежните райони на Японско море в петък, предаде ДПА.

Властите предупредиха за опасност от виелици, прекъсвания в транспорта и силно вълнение.

And yet another snowstorm headed to Japan...https://t.co/cCIEx3E5EP