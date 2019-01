Пожар избухна в библиотеката в Лионския университет, съобщава Express. Местната полиция заяви, че причина за пожара е експлозия на газови бутилки.

Взривът е усетен малко преди 9.00 часа сутринта. Според официалните данни трима души са пострадали в инцидента, съобщава БГНЕС.

🇫🇷FRANCE : Lyon explosion: Huge blast at university campus in France - The Independent https://t.co/MPflvZQBcg

Властите призовават хората да избягват района. Екип на пожарната се бори с пламъците.

Сградите на университета са били евакуирани. Около 22, 000 студенти учат в университета.

Пожарът в сградата се случва няколко дни след експлозията в Париж, при която след изтичане на газ трима души загинаха.

#UPDATE: the explosion seems to be coming from a gas leak..#Lyon pic.twitter.com/6DGlygS2zy