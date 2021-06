Мощна буря в Москва, 15 хил. останаха без ток

Б лизо 15 000 души в подмосковния град Балашиха останаха без ток заради повреди в електрическата мрежа, предизвикани от проливни дъждове, съобщи руското министерство на енергетиката, цитирано от ТАСС.

По-рано източник на агенцията каза, че мълния е ударила подстанция в Балашиха и е избухнал пожар.

Движението на мотрисите по Филевската линия на московското метро между станциите "Багратионовска" и "Кунцевска" бе временно спряно заради проливните дъждове. Спряно е движението на метрото и между "Киевска" и надземната "Кунцевска" станция, а за пътниците са осигурени безплатни автобуси.

Пожарникари са локализирали в 14.50 ч. местно време пожар във вила в подмосковното селище Подрезково, съобщи местният отдел на министерството на извънредните ситуации на Русия. По-рано бе съобщено, че паднала мълния е причинила пожар в жилищната сграда.

Междувременно от силния вятър рухна част от покрив на сграда на улица "Правда" в Москва, която в момента е в реконструкция.

