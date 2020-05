Мощна буря нанесе огромни щети в Австралия

М ощна буря изтръгна покриви от къщи и повали дървета в район с дължина 1000 км земя в Западна Австралия, информира "Би Би Си".

Повече от 60 000 домове останаха без ток, повечето от тях в град Пърт.

Няма информация за пострадали, съобщиха представители на властите.

Южните райони на щата бяха особено силно засегнати от прашни бури, проливен дъжд и огромни вълни по крайбрежието.

Властите предупредиха жителите да се подготвят за буря, каквато се вижда "веднъж на десетилетие".

Бюрото по метеорология заяви, че тя се е породила от сблъсъка на останките от извънсезонния тропически циклон Манга и студен фронт, който се придвижва от юг.

