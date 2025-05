Мистериозното място, където изчезнаха 20 000 души: Триъгълникът на Аляска

В ероятно вече сте чували за Бермудския триъгълник, където странно са изчезнали над 50 кораба и 20 самолета през годините. Въпреки това, в новата поредица на Sky HISTORY "Hunting History" със Стивън Ринела, известният експерт по оцеляване изследва "триъгълника на Аляска" — който статистически е по-опасен от своя известен съперник в Атлантическия океан.

С медийните си изяви, Ринела утвърди имиджа си като познавач на естествения свят и на предизвикателствата, които той поставя пред хората. Сега той използва своя опит, за да разгледа загадката на триъгълника на Аляска от нова перспектива. Какво всъщност причинява толкова много изчезвания в този район? Дали коварното време и пресечения терен на Аляска са виновни за съдбата на мнозина? Защо цели самолети изчезват без следа? На тези въпроси ще се опитаме да отговорим, разглеждайки забележителни случаи и тревожни теории.

Къде се намира триъгълникът на Аляска?

Бермудският триъгълник е област с форма на триъгълник в Атлантическия океан, като най-горната му точка е Бермудските острови, а другите две — Флорида и Пуерто Рико. За триъгълника на Аляска, обаче границите не са официално определени. Точките му обаче обхващат градовете Анкоридж и Джуно на юг и Уткиагвик на север.

Какво се случи с Богс и Бегич през 1972 г.?

Историята на триъгълника на Аляска започва през 1972 г., когато двама демократични политици — Ник Бегич и Хейл Богс — изчезват по време на полет в района. На 16 октомври 1972 г. и двамата мъже, членове на Камарата на представителите на САЩ, се качват на малък самолет от Анкоридж, който пътува към Джуно, но така и не пристига. Въпреки мащабна операция за търсене и спасяване, до момента не са открити останки от самолета или пътниците.

Други загадъчни изчезвания в триъгълника на Аляска

