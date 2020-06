Mистериозна масова смърт на слонове в Ботсвана

М истериозна масова смърт на слонове в Ботсвана озадачава света. Направените изследвания на умрелите животни изключват отравяне и антракс като причини за измирането.

До този момент са открити телата на 110 слона. По тях няма следи от наранявания или огнестрелни рани, което изключва и версията за бракониери.

Първите съобщения за мистериозна смърт на слонове са получени на 11 май. Министърът на околната среда, природните ресурси и туризма на Ботсвана Филда Нани Керенг е посетил село Серонга на 29 май, за да изясни обстоятелствата за измирането на гигантските животни.

ДПА: Животни и растения изчезват по-бързо от всякога

Бивните на слоновете не са изрязани, а това изключва и възможността да са станали жертва на трафиканти на слонова кост.

Селяните в района са предупредени да не консумират месо от умрелите животни. Правителството ще конфискува бивните. А телата ще бъдат изгорени.

Свидетели на трагедията посочват, че слоновете изглеждали болни преди да умрат.

Най-застрашените от изчезване животни

Предстои взетите проби от телата да бъдат изпратени за допълнителни изследвания в Южна Африка.

Разследването обаче е затруднено от кризата с коронавируса, която може да забави получаването на резултатите от тестовете.

Ботсвана има най-голямата в света популация от слонове, над 130 000.

Mysterious Mass Death Of Elephants In Botswana | #PlusTVAfrica - READ MORE - https://t.co/urYqRWXxan pic.twitter.com/N8mSoZfJ7N