Мегацунами може да връхлети САЩ без предупреждение

З оната на субдукция Каскадия, спящият гигант под северозападната част на Тихия океан, е останала страшно тиха в продължение на повече от 300 години. Но когато най-накрая се събуди, това няма да е просто мощно земетресение, което ще удари крайбрежието. Скоро може да последва огромно цунами, срутване на земята и наводнения от исторически мащаб, пише Times of India.

Какво представлява зоната на субдукция Каскадия?

Каскадската субдукционна зона е масивна разломна линия, която се простира от Северна Калифорния през Орегон и Вашингтон и стига до Британска Колумбия. В нея океанската плоча Хуан де Фука бавно се плъзга под Северноамериканската плоча. Но плочите не се плъзгат гладко - те се заклещват. Напрежението се натрупва с векове, докато накрая се разчупи при мощно земетресение.

Последното голямо земетресение е на 26 януари 1700 г. Въз основа на геоложките данни то вероятно е било с магнитуд между 8,7 и 9,2. Подобна сила може да се появи отново. Според Националния модел за сеизмична опасност на САЩ сега има 15% вероятност за събитие с магнитуд 8,0 или по-голям през следващите 50 години.

Кои са застрашените области?

Когато разривът накрая се случи, той няма да предизвика само силни трусове и смъртоносно цунами. Според ново проучване, публикувано в Proceedings of the National Academy of Sciences, крайбрежната земя в 24 естуара от южен Вашингтон до северна Калифорния може внезапно да потъне с до 2,67 м.

Според информацията тези високорискови райони включват Вашингтон, Орегон, Северна Калифорния, Аляска и Хаваите.

„Говорим за предизвикано от климата покачване на морското равнище, което се случва с три-четири милиметра годишно, а това в крайна сметка се натрупва“, казва професор Тина Дюра, водещ автор на изследването, в интервю за BBC Science Focus. „Но тук ще имаме покачване на морското равнище с два метра за минути. Защо не говорим повече за това?“

Това потъване, или свличане, ще промени трайно бреговата линия. Зоните на наводнения ще се разширят драстично - с цели 300 км² днес. В районите от южен Вашингтон до северна Калифорния може да се наблюдава трайно спадане на сушата, особено в ниско разположените естуари. Това потъване на сушата ще влоши наводненията и ще ги направи по-широко разпространени - дори дълго време след оттеглянето на цунамито.

Дългосрочни последици:

Освен земетресението и цунамито, усилията за възстановяване ще бъдат затруднени от новата география. Пътищата и службите за спешна помощ може да се окажат под вода. Солената вода може да отрови земеделските земи. Влажните зони, които някога са помагали да се блокират бурните вълни, могат да изчезнат.

В рамките на планирането на FEMA през 2022 г. се очаква смъртта на 5800 души в резултат на земетресението и на още 8000 души в резултат на цунамито. Над 618 000 сгради, включително повече от 2 000 училища и 100 ключови съоръжения, могат да бъдат повредени или разрушени. Общото прогнозирано икономическо въздействие? 134 милиарда долара.

Инфраструктурата, която сега е изложена на риск, включва:

5 летища

18 съоръжения за спешна помощ (училища, болници, пожарни станции)

8 пречиствателни станции за отпадъчни води

1 електрическа подстанция

57 източника на замърсяване (бензиностанции, химически заводи и др.)

Последващи трусове, които никога не спират:

Проучването предупреждава, че дори земетресението да е станало след десетилетия, последиците от него могат да бъдат засилени от изменението на климата. Очаква се до 2100 г. нивото на световния океан да се повиши с още 60 см. В Каскадия издигането на сушата е прикрило част от това покачване, но когато земетресението удари и сушата потъне, морето сякаш ще се покачи мигновено.

Проучването също така изчислява, че ако земетресението се случи през 2100 г., заливните зони могат да се утроят в сравнение със сега, като се разширят с до 370 км².

Как хората могат да се подготвят?

Няма лесни отговори. Каскадия е уникален проблем, с който се сблъскват сеизмолозите, тъй като е толкова тиха. Никой не може да предвиди точната дата или час, когато може да предизвика опустошение.

В случай на извънредна ситуация има няколко неща, които жителите в близост до крайбрежието трябва да запомнят, за да гарантират своята безопасност: