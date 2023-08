Медведев: Ние ще ви погребем

Б ившият руски президент Дмитрий Медведев обяви, че Москва има право да започне война с НАТО.

Той обясни, че вярва, че всички украински удари срещу каквато и да е руска цел, например в Крим, са били одобрени от НАТО.

Това, според Медведев, който е заместник-председателят на Съвета за сигурност на Руската федерация, било правно значимо доказателство за съучастието на Запада във войната срещу Русия.

Медведев заплаши с последния ден на Европа

Така по думите му се създава повод и правно основание Русия да започне война срещу всяка една държава от НАТО.

Медведев също така предупреди, че "апокалипсисът наближава", като цитира библейски стихове и стари съветски лидери.

Медведев: Ако Украйна ни бие на фронта - ядрена война

Публикацията на бившия президент завършва с цитат на Никита Хрушчов:

"Независимо дали ви харесва, или не, историята е на наша страна. Ние ще ви погребем".

Ukrainian criminals have announced that any strikes of theirs against whatever Russian target, “for example, in Crimea” were approved by NATO.



If it is true – and there is no reason to doubt it is – then, this is a direct legally significant proof of the West’s complicity in the…