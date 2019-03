Н еголям самолет се вряза в многоетажна сграда в град Форт Лодърдейл, щата Флорида, пилотът загина, предаде телевизия CBS4 Miami.

Инцидентът станал около 11.55 местно време. Самолетът с рекламен плакат се вряза в 18-етажна сграда и падна до басейн.

Pilot dies after a small plane crashes into an 18-story condo along a Florida beach https://t.co/qjQaEpFkHp pic.twitter.com/2L0bGrREtn