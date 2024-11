Майка призна, че е убила 7-годишния си син

Ж ена се е признала за виновна за убийството на седемгодишния си син в Хавърфордуест, Югозападен Уелс.

В Кралския съд на Суонзи 43-годишната Папайпит Линс се призна за виновна за непредумишленото убийство на 7-годишния Луис Линс.

Прокуратурата заяви, че няма да иска процес за умишлено убийство и прие признаването на вината за непредумишлено убийство на основание намалена отговорност.

Трагичният инцидент е станал на 10 януари т.г., полицията е повикана на адреса на майката малко преди 10,45 ч. сутринта.

Линс сама се е обадила на службите за спешна помощ, за да съобщи за смъртта на сина си, а малко по-късно е било потвърдено, че Луис е починал - се казва в изявление на полицията.

HERALD NEWS UPDATE A mother has admitted to the manslaughter of her seven-year-old son at their home in Haverfordwest, Pembrokeshire citing diminished responsibility. Papaipit Linse, 43, appeared at... https://t.co/naJpoNqOOQ #wales #heraldwales #herald #welshnews #news pic.twitter.com/3qFrYVrlvm

По време на краткото изслушване в петък сутринта Линс бе представлявана от Джон Хипкин, а Каролин Рийс бе представител на прокуратурата.

Съдия Пол Томас определи датата за произнасяне на присъдата за 13 декември.

Старши разследващият полицай главен инспектор Гари Уилямс заяви, че екипът му е „работил неуморно от януари насам, за да събере доказателства, че Линс отговорна за смъртта на Луис“.

„Това беше трагичен инцидент, при който полицаи разследваха смъртта на малко дете от ръцете на майка му“, добави главен инспектор Уилямс.

#BREAKING NEWS UPDATES UK: A woman has admitted killing her seven-year-old son at their home.



Papaipit Linse pleaded not guilty to murder at Swansea Crown Court on Friday, but admitted the manslaughter of Louis Linse on the grounds of diminished responsibility.



Louis died at… pic.twitter.com/yi1Ldtdxaf