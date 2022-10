Лодка с мигранти потъна край остров Лесбос, има загинали

Н ай-малко 15 души загинаха, след като лодка с мигранти потъна тази нощ край гръцкия остров Лесбос в източната част на Егейско море, предаде Ройтерс.

Плавателният съд е превозвал около 40 човека, от които засега са спасени петима, казаха от гръцката брегова охрана. Това означава, че още двайсетина мигранти са в неизвестност. Катер на бреговата охрана и военен хеликоптер участват в операцията по издирването и спасяването на оцелели при силните ветрове в района.

