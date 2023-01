Лиса Лоринг, която изигра оригиналната Уензди Адамс, почина на 64 години

Л иса Лоринг, актрисата, която изигра Уензди Адамс в зловещия ситком от 60-те години на миналия век, е починала в събота, съобщиха нейните приятели и семейство. Тя беше на 64.

‘An icon for goth girls everywhere’ – thank you, Lisa Loring, for making Wednesday Addams great https://t.co/Y3O7IQ4rdQ

Лоринг получила инсулт, „причинен от пушене и високо кръвно налягане“, каза приятелката ѝ Лори Джейкъбсън във Facebook.

„Тя беше на животоподдържаща система в продължение на 3 дни. В крайна сметка семейството ѝ взе трудното решение да я изключи и тя почина снощи", пише Джейкъбсън.

Дъщеря ѝ, Ванеса Фумбърг, потвърди смъртта ѝ. „Тя се отиде мирно, докато двете ѝ дъщери държаха ръцете ѝ“, каза Фумберг.

„Красива, мила, любяща майка, наследството на Лиса във филмовата индустрия е огромно. А наследството за семейството и приятелите ѝ е богатството от хумор, обич и любов, което дълго ще живее в спомените ни". Тя ще остане завинаги в сърцата ни като Уензди Адамс“, пише още Джейкъбсън.

Лоринг е най-известна с ролята си на Уензди Адамс в първата телевизионна адаптация на „Семейство Адамс“. Когато актрисата се явява на прослушване за ролята на 5-годишна възраст, тя все още не може да чете и казва, че тогава се е научила да запаметява буквите.

В един епизод на „Семейство Адамс, Уензди учи Лърч да танцува танц, наречен „Дрю“. Това отчасти вдъхновява популярния танц на Джена Ортега в „Wednesday”, популярния сериал на Netflix.

Rest in Peace Lisa Loring, the original Wednesday Addams.



The original Wednesday dance with Ted Cassidy from the 1964 episode, Lurch Learns to Dance. pic.twitter.com/ri3wTorYUo