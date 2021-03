Кървавата баня в Мианмар добива чудовищни размери

А рмията и полицията в Мианмар вече убиват случайни хора. В събота опозицията срещу военния преврат в страната призова за мирни протести, но скоро демонстрациите се превърнаха в кървава баня, след като силите за сигурност стреляха по протестиращи на повече от 40 места. Сред убитите е баща на 4 деца, чието тяло след това било изгорено.

Жертвите обаче не само демонстранти. В търговски център в Янгон бяха убити десетки.

Мониторинговата група на Асоциацията за подпомагане на политически затворници потвърди поне 91 смъртни случая в съботния ден. Местният новинарски сайт „Myanmar Now” оповести, че са загинали 114, докато ООН обяви, че получава съобщения за „десетки убити” и стотици ранени.

Жестокост в Мианмар: „Не мога татко, много боли”

Директорът на Бирманската мрежа за правата на човека коментира пред Би Би Си, че военните са показали, че нямат „никакви ограничения и никакви принципи. Това е клане, вече не е репресия”.

Сред убитите са деца, нямащи нищо общо с протестите срещу военния преврат.

Майката на четиринадесетгодишната Пан Ей Пхю разказва, че се е втурнала да затвори всички врати, когато е чула военните да слизат по нейната улица. Но не била достатъчно бърза. Мигове по-късно държала в ръцете си окървавеното тяло на дъщеря си.

Стрелба срещу протестиращи в Мианмар

„Видях я как пада и първоначално си помислих, че просто се е подхлъзнала. Но след това кръвта изскочи от гърдите ѝ”, посочва жената, живееща в централната част на Мианмар.

Случайността на убийствата е шокираща. Военни и полицаи, въоръжени с бойни оръжия, изглежда са готови да застрелят всеки, когото видят.

На този фон в събота в Мианмар се проведе парад за Деня на въоръжените сили. Лидерът на преврата Мин Аунг Хлайнг изнесе реч, в която заяви, че иска да „защити демокрацията”, но също така предупреди срещу „насилствени действия”.

На парада присъстваха представители на Русия, Китай, Индия, Пакистан, Бангладеш, Виетнам, Лаос и Тайланд.

След него, в събота вечерта в столицата Найпидо се проведе луксозно парти на военния елит и чуждестранните му гости, снимките от което предизвикаха възмущение в социалните мрежи.

Dear World, We #Myanmar no longer call or view armed gangs led by Ma Aa La our Armed Forces.

We call them Naypyidaw #Terrorists. Respect our overwhelming public's consensus view. At dinner parties these terrorists wear tuxedo. pic.twitter.com/Gv6Ab8qodJ