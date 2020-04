Край на ценовата война за петрола, леко поскъпване

Ц ените на петрола скочиха с над 1 долар на барел, след като в неделя водещите производителки от групата ОПЕК+ приеха рекордно съкращение на добива, съобщи Ройтерс.

След четиридневни преговори страните от ОПЕК, Русия и други производители решиха да намалят добива с 9,7 милиона барела на ден, за да помогнат за повишаването на цените. Това е рекордно намаление - близо 10% от световното производство на петрол. Министърът на петрола на Кувейт заяви, че съкращенията на добива може да достигнат до 20 милиона барела на ден.

Наистина ли коронавирусът срина цените на петрола

Споразумението ще започне да се прилага от 1 май и ще бъде в сила два месеца - до края на юни, уточни казахстанското министерство на енергетиката, цитирано от ТАСС.

На фона на коронавируса, цената на петрола се срина

Пробивът бе постигнат на извънредно заседание на ОПЕК+ чрез видеоконферентна връзка. Той стана възможен след компромис с Мексико - последната страна, която не бе дала своето съгласие. В крайна сметка бе договорено централноамериканската държава да намали своя дневен добив само със 100 000 барела, а не с 400 000, както бе предвидено по-рано. Предишната виртуална среща на ОПЕК+, на 9 април, завърши с принципно споразумение за понижаване на добива с 10 милиона барела на ден, припомня ТАСС. По-рано руският министър на енергетиката Александър Новак прогнозира, че кризата на световния петролен пазар, настъпила след избухването на пандемията от новия коронавирус, ще продължи поне до края на тази година. Никога досега глобалното търсене не е намалявало с 15-20 процента, отбеляза той.

Лидерите на Русия, САЩ и Саудитска Арабия са изразили в телефонен разговор подкрепа за договореното споразумение с цел стабилизиране на световните пазари и гарантиране на устойчивостта на глобалната икономика, съобщи пресслужбата на Кремъл. Руският президент Владимир Путин е обсъдил въпроса с американския си колега Доналд Тръмп и със саудитския крал Салман. В отделен телефонен разговор Путин и Тръмп са дискутирали петролната сделка и стратегически въпроси в областта на сигурността.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп приветства споразумението за намаляване на добива на петрол. "Много добро споразумение за всички!", заяви Тръмп в Туитър. "Това ще спаси стотици хиляди работни места в енергийния сектор на САЩ. Искам да благодаря и да поздравя руския президент Владимир Путин и саудитския крал Салман. Току-що говорих с тях от Овалния кабинет", добави американският президент.

