Кораб със 750 т гориво потъна край Тунис

Т унис заяви, че работи за избягване на "екологична катастрофа", тъй като има опасност търговски кораб, превозващ 750 тона гориво, да потъне напълно край бреговете му, съобщи ДПА.

Корабът, плаващ под флага на Екваториална Гвинея, е отплавал от египетското пристанище Дамиета към Малта, когато в петък вечерта възникнали проблеми поради лошото време.

Плавателният съд е бил оставен да акостира край Габес на тунизийския бряг, където вода е проникнала в двигателното отделение и частично го е потопила, съобщи тунизийската аенция ТАП.

