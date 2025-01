Доктор Масаичи: Колекционерът на татуирана кжоа

Т атуировките имат различни значения в различните култури – от свещеното изкуство до белег на престъпниците. В Япония те са част от по-широка субкултура, наречена ирезуми, която притежава уникални изображения и мотиви. Най-сложните дизайни на ирезуми обикновено са свързани с престъпната организация якудза. Един доктор, дълбоко очарован от ирезуми, създава музей, за да съхранява татуировките и да ги използва за научни изследвания. Това е д-р Фукуши Масаичи.

Масаичи, роден през 1878 г., проявявал интерес към медицината още от малък. След като учил в Императорския медицински университет в Токио и продължил обучението си в Германия, той се специализира в патологичните науки и става основател на Японското патологично дружество. Ранните му изследвания обаче се съсредоточават върху сифилиса, а по-късно той открива, че мастилото за татуировки може да помогне в лечението на кожни увреждания, причинени от болестта.

Това откритие променя живота му и го води към ново научно поприще, свързано с татуировките.

През 1907 г. Масаичи започва своето изследване на татуировките, като се интересува най-вече от тези, свързани с якудза. Той плаща на хора, които са готови да дарят кожата си след смъртта, за да я изследва. Масаичи събира повече от 2000 татуирани човешки кожи, като използва два метода за тяхното запазване – мокър и сух. Кожата била леко отлепвана от тялото, като нервите и тъканите били изстъргани, а след това разтегляна, за да изсъхне.

Докато неговата колекция от 2000 парчета била голяма, част от нея била изгубена при въздушни бомбардировки през 1945 г., а още по-голямо количество се загубило по време на пътуване до Америка, когато куфарът с колекцията му бил откраднат. Въпреки загубите, 105 парчета останали непокътнати и били изложени в Музея по медицинска патология на Токийския университет, но не са достъпни за обществеността.

Въпреки че колекционирането на татуирана кожа може да изглежда странно или дори ужасяващо, Масаичи бил уважаван в общността на ирезуми и бил поканен на различни състезания по татуировки. Всички негови "поданици" били доброволци, които съзнателно дарявали своите тела за научните изследвания на лекаря. Масаичи и синът му, Фукуши Кацунари, продължили да съхраняват и документират тези произведения на изкуството, доказвайки, че татуировките могат да бъдат не само символ на идентичност, но и на научен и художествен интерес.

Japanese Doctor Fukushi Masaichi (1878-1956) was the worlds leading collector of body torn tattoos. He would offer prisoners money to be able to remove their skin after death. He had a collection of over 2000. pic.twitter.com/l2UqP3VoUg