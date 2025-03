Кой е журналистът, замесен в теча на информация в САЩ

И ма няколко действия на всеки президент на САЩ, които са по-чувствителни, изпълнени с по-голяма опасност, като това кога и къде да се използва американска военна сила. Ако подобна информация бъде получена от американските противници предварително, това може да изложи на риск живота – и целите на националната външна политика.

За щастие на администрацията на Тръмп, групов чат с информация за предстоящ удар на САЩ в Йемен сред висши служители по националната сигурност в приложението за криптиран чат Signal не попадна в неподходящи ръце, пише Би Би Си (BBC).

За съжаление на администрацията на Тръмп,

нишката на съобщението беше наблюдавана от влиятелен политически журналист, Джефри Голдбърг.

Главният редактор на списание Atlantic, в статия, публикувана в понеделник на уебсайта на неговото издание (The Atlantic), казва, че изглежда е бил добавен по невнимание към чата от съветника по националната сигурност на Белия дом Майкъл Уолц.

Top Trump administration officials texted war plans for upcoming military strikes in #Yemen to a group chat in a secure messaging app that included the editor-in-chief for #TheAtlantic @TheAtlantic @JeffreyGoldberg https://t.co/AuG45Ti8Kj pic.twitter.com/DpgaHPeRri

Членовете на групата изглежда включваха вицепрезидента Джей Ди Ванс, директора на ЦРУ Джон Ратклиф, началника на кабинета на Белия дом Сузи Уайлс и министъра на отбраната Пийт Хегсет, наред с други. Говорител на Съвета за национална сигурност каза пред BBC, че нишката на текстовото съобщение „изглежда автентична“.

Самият Голдбърг разкри, че групата е обсъдила политиката и оперативни подробности за предстоящия военен удар на САЩ – разговори, които са предоставили

рядък поглед в почти реално време на вътрешната работа на висшия екип по национална сигурност на Тръмп.

„Страхотна работа“, написал Уолц до групата, само минути след ударите на САЩ по цели на хутите в Йемен в събота, 15 март. Той след това публикувал емотикони на американско знаме, юмрук и огън. Други високопоставени служители се присъединиха към груповите поздравления.

Тези тържества в Белия дом обаче може да се окажат краткотрайни след разкритията в понеделник. Това, че външен човек може неволно да бъде добавен към чувствителни разговори за национална отбрана, представлява зашеметяващ провал на оперативната сигурност от страна на администрацията на Тръмп.

И това, че тези разговори се провеждат извън защитени правителствени канали, предназначени за такива чувствителни комуникации, може да наруши Закона за шпионажа, който определя правила за работа с класифицирана информация.

Самият Джефри Голдбърг признава: „Винаги съм внимателен относно хората, които се свързват в социалните медии или приложенията за съобщения. Не предполагам, че това наистина е човекът, за когото подсказва името, но трябва да кажа, че също се радвам и се надявах, че това е истинският Майкъл Уолц, защото бих искал да поддържам редовен контакт с Майкъл Уолц поради всички очевидни журналистически причини“.

В материал по темата журналистът пише още: „Срещал съм Уолц в миналото и въпреки че не намирах за особено странно, че той може да се свърже с мен,

реших, че е малко необичайно, като се имат предвид спорните отношения на администрацията на Тръмп с журналистите – и периодичната фиксация на Тръмп върху мен конкретно.

Веднага ми мина през ума, че някой може да се маскира като Уолц, за да ме хване в капан. В днешно време изобщо не е необичайно подлите актьори да се опитват да склонят журналисти да споделят информация, която може да бъде използвана срещу тях“.

🚨 Wow, this is actually INSANE....



The Editor-in-Chief of the Atlantic, Jeffrey Goldberg, says he was accidentally added to a Signal group chat with top security officials Mike Waltz, Pete Hegseth, and even JD Vance, as they discussed "war plans."



A small back-and-forth… pic.twitter.com/rvizS4MDbF