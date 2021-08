Коя е Кейти Хокул - новата губернаторка на Ню Йорк?

Кейти Хокул се озова под светлината на прожекторите след оставката на губернатора на щата Ню Йорк Андрю Куомо, обвинен в сексуален тормоз и неуместно държание, обобщава Ройтерс.

Заради сексуален тормоз над 11 жени пискаха оставката на губернатора на Ню Йорк

Тя е бивш член на Конгреса от демократическата партия. 62-годишната Хокул е заместник на губернатора на щата Ню Йорк от 2015 г. Сега ще трябва да довърши третия четиригодишен мандат на Куомо, който приключва през декември 2022 г.

Cuomo’s resignation, which takes effect in two weeks, comes after an independent investigation overseen by the state attorney general's office found that the three-term governor sexually harassed 11 women. https://t.co/wNN5Zjx1n9

Кейти Хокул става първата жена губернатор на Ню Йорк в неговата 233-годишна история. Кариерата ѝ в щата започва през 2014 г., когато Куомо я кани да се кандидатира в тандем с него за губернаторското място. По това време неговият заместник Робърт Дъфи се отказва от преизбиране. Куомо и Хокул печелят и са преизбрани и през 2018 г.

Като заместник-губернатор Кейти Хокул е председател на 10 съвета за икономическо развитие, които инвестират в проекти в щата. Тя е и заместник-председател на работна група, която се бори срещу пристрастеността с хероин и опиоидни препарати. Хокул оглави кампанията на Куомо, наречена "Достатъчно е достатъчно" през 2015 г., насочена срещу сексуалните посегателства в колежанските кампуси.

Lt. Gov. Kathy Hochul, a 62-year-old Democrat and former member of Congress from the Buffalo area, will become the state’s 57th governor and the first woman to hold the post. https://t.co/WzXRLBBN3j