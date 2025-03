Коя е Джаки Хайнрих, репортерката, която Тръмп нарече „абсолютно ужасна“?

П резидентът Доналд Тръмп разкритикува Джаки Хайнрих, старши репортер на Fox News, след като тя постави под въпрос момента на провеждане на събитие в Белия дом с участието на Tesla на фона на икономическите проблеми и политиките на администрацията му за депортиране. Тръмп я нарече „абсолютно ужасна“ и предложи тя да работи за CNN вместо за Fox News, пише Times of India.

В публикация, споделена в социалната мрежа Truth, Тръмп заяви: „Гледах Джаки Хайнрих от Fox през уикенда и си помислих, че е абсолютно ужасна. Тя трябва да работи за CNN, а не за Fox“. Тръмп добави: „Не е изненадващо, че по-късно разбрах, че тя е фен на Асоциацията на кореспондентите на Белия дом!“

Струва си да се отбележи, че Тръмп и по-рано е отправял закани към CNN. По време на спорна реч в Министерството на правосъдието Тръмп заяви: „Смятам, че CNN и MSDNC, които буквално пишат 97,6% лошо за мен, са политически оръжия на Демократическата партия. И според мен те наистина са корумпирани и са незаконни. Това, което правят, е незаконно".

