Войната в Украйна засяга психичното здраве: "Ще търпим последствията до края на живота си"

Р уската инвазия в Украйна е засегнала психичното здраве на всеки жител на страната. За да се възстанови менталното състояние на украинците ще са необходими години, а експертите твърдят, че най-честите психични заболявания са стрес или тревожни разстройства, но посттравматичното стресово разстройство ще се разпространи реално в близкото бъдеще.

The war in #Ukraine is having devastating consequences for 🇺🇦 people's health that will reverberate for years to come. Prolonged conflict is in no one’s interest & will prolong the suffering of the most vulnerable. The life-saving medicine we need is peace https://t.co/QXudGpEvak — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) March 18, 2022

„Когато си лягам, виждам другарите, които загубих, как ги извадих без крайници, как умряха в ръцете ми", казва Дмитро. В очите му има мрак - очите на войник, наскоро завърнал се от фронтовата линия.

След 15 месеца битки в района на Донецк, Дмитро държи здраво ръката на съпругата си Тетяна в център за възстановяване в Североизточна Украйна. Тя пропътувала 966 км до района на Харков, след като Дмитро получил една седмица почивка.

Миналата година около 2000 войници са отишли за консултация и физиотерапия. Организаторите признават, че това е просто почивка, а не рехабилитация. Повечето се връщат обратно на фронта. Служителите в центъра казват, че Украйна се опитва да помага на войниците да се чувстват достатъчно добре, за да „издържат до края“.

Сирени за въздушна тревога в почти цяла Украйна

„Ще търпим последствията до края на живота си“, казва Дмитро, докато очите му се овлажняват. Той е обещал да не бръсне брадата си, докато войната не свърши. Дължината ѝ е огледало на над 400 дни от пълномащабното нахлуване на Русия.

Тетяна смята, че съпругът ѝ е различен и извън външността си. „Той се промени много. Той доказа, че е способен на много неща; да ни защитава и да отстоява Украйна. Той показа, че може много“, казва тя.

Павло си е взел почивка от пилотирането на дронове. Мъчи се да заспи.

„Понякога не знаеш за какво да говориш със стари приятели, защото старите интереси се променят. Не искам да споделям с тях всичко, което съм видял. Вече не се интересувам от нещата, които ни свързваха. Нещо се промени, дори се счупи", казва той.

Зеленски за Крим: Това със сигурност ще се случи

Ролята на Павло е да бъде мишена и да е изложен на ужаси, на които никой не трябва да става свидетел. Това го оставя в психологическа ничия земя.

„Всеки ден, когато съм на фронтовата линия, искам да се прибера у дома. Но когато се прибера у дома, получавам това странно чувство, че искам да се върна при другарите си. Много странно е чувството да не си на мястото си“, казва Павло.

Мениджърите на този възстановителен център вярват, че ще са необходими до 20 години, за да се възстанови психическото състояние на населението на Украйна след войната. Яна Украинска от Здравното министерство на страната се опитва да изпревари подобни прогнози, като планира да осигури подкрепа за психичното здраве на „всеки двама граждани“.

#Ukraine is doing massive efforts to scale up community-based mental health services as the needs for mental health & psychosocial support are growing.@WHO is supporting people in Ukraine to overcome the consequences of the war for their mental health. pic.twitter.com/E1C4jNubkV — WHO Ukraine (@WHOUkraine) May 7, 2022

„Подготвяме нашата система да осигури качествена психологическа помощ за около 15 милиона души. Надяваме се, че няма да е необходимо, но сме убедени, че трябва да сме готови“, казва ни тя.

Руската инвазия засяга всеки украинец. Милиони са били принудени да напуснат домовете си и са били разделени от близките си, страдайки от насилие и губейки всичките си вещи. Експертите твърдят, че най-честите психични заболявания са стрес или тревожни разстройства, но се смята, че посттравматичното стресово разстройство (ПТСР) ще се разпространи реално през следващите години.

Първата дама на Украйна Олена Зеленска наскоро стартира национална програма за психично здраве, но все още има недостиг на терапевти. Ето защо акцентът на правителството е върху самообслужването.

Was glad to have a meeting in Kyiv with @vonderleyen. The focus is on joint efforts to support the mental health of 🇺🇦children who have survived abduction and other horrors of war. Thank you for the offer of expert assistance from 🇪🇺 to bring children back to normal life. pic.twitter.com/9qDKjXUcWc — Олена Зеленська (@ZelenskaUA) May 9, 2023

Тежестта на този конфликт не се ограничава до окопите. Хората са свързани с войната по безброй начини, независимо от местоположението си.