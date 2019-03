К апитулира Багуз - последното гнездо на съпротива на терористичната групировка "Ислямска държава" в Сирия, съобщи тази сутрин говорител на Сирийските демократични сили (СДС) - подкрепяна от САЩ опозиционна сирийска групировка.

"Така нареченият халифат е напълно елиминиран. Багуз е освободен.

Военната победа над ДАЕШ е завършена", написа в Туитър Мустафа Бали - шеф на медийния офис на СДС, цитиран от Ройтерс. Той използва абревиатурата на арабското название на "Ислямска държава".

UPDATE: “Baghouz has been liberated. The military victory against Daesh has been accomplished,” Mustafa Bali, head of the SDF media office, wrote on Twitter https://t.co/Gpvl55Z3RC