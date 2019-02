Поне 21 са жертвите на арктическия студ, обхванал САЩ. На места градусите паднаха до минус 50.

В много райони температурите достигнаха рекордно ниски стойности, падайки под минус 30 градуса по Целзий. А на някои места дори до минус 50 градуса. Според метеоролозите, заради вятъра усещането в редица градове е като за минус 60 градуса.

Причината е "Polar vortex" - този термин за първи път навлезе масово в нашия речник през 2014 г., когато над Чикаго и на много места в САЩ се усещаше изключително студено време. Причината е полярният експрес, който е като ураган над Северния полюс със скорост на ветровете от около 180 км/ч. Действието се развива на около 15 до 20 км нагоре в Стратосферата, където тези силни ветрове се движат в перфектна кръгла форма. Понякога обаче те отслабват и тогава огромни количества ледено студен въздух се стичат надолу към южните щати и правят времето необичайно студено.

В социалните медии обаче се качват снимки от забавната страна на студа. Жена показа как косата й е замръзнала нагоре, след като е излязла с влажна коса.

PSA: Don’t go out with wet hair during the polar vortex pic.twitter.com/4Gs8Z9KzKh — NowThis (@nowthisnews) 2 февруари 2019 г.

Ако разпръснете гореща вода навън тя веднага става на ледени частици.

This is what happens when you throw boiling water in the air in Minneapolis (it’s -3). #SuperBowl pic.twitter.com/YG6DCEphrR — Patrick (@pmc1423) 4 февруари 2018 г.

Всяко видео показва това.

My Minneapolis tourist video of throwing boiling water in the air at -13 degrees Fahrenheit... pic.twitter.com/BrbLQesPkX — Thomas Duff (@duffbert) 30 декември 2017 г.

Яйце замръзва за минута на тротоара, а мехурчета от вода стават на лед.

Since the extreme cold weather is spreading across the nation, remember it is possible to freeze an #egg in cold weather! 😬🥚

Check out this silly eggs-periment that we had to share! https://t.co/NE7ukfduh3 — ChinoValleyRanchers (@ChinoValleyEggs) 1 февруари 2019 г.

Кенчета с газирани напитки гърмят от леда - бирата се пръсва, ако кенчето е оставено навън.

A :45 second compilation video of fun stuff I did with the #polarVortex. #wiwx pic.twitter.com/WaStrsHJpz — Mike De Sisti (@mdesisti) 1 февруари 2019 г.

В Чикаго запалиха релсите, за да могат да минават влакове. Те са оборудвани с газови нагреватели.

Polar vortex forces Chicago rail crews to use fire to keep trains moving https://t.co/HrP7ukSlt5 — Martha Kathleen (@dixiekitten39) 2 февруари 2019 г.

