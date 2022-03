Как Анонимните се опитват да подкопаят Путин

К олективът на анонимните хактивисти бомбардира Русия с кибератаки, след като обяви "кибер война" на президента Владимир Путин в отмъщение за инвазията в Украйна, съобщават от BBC.

От всички кибератаки, извършени от началото на конфликта в Украйна, се откроява хакването на Анонимните на руските телевизионни мрежи.

Хакът е заснет в кратък видеоклип, който показва как телевизионна програма е прекъсната от изображения на взривяващи се в Украйна бомби и войници, които говорят за ужасите на конфликта.

JUST IN: #Russian state TV channels have been hacked by #Anonymous to broadcast the truth about what happens in #Ukraine. #OpRussia #OpKremlin #FckPutin #StandWithUkriane pic.twitter.com/vBq8pQnjPc