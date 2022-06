Израелски политик: Да можеше всички араби да изчезнат - да се качат на експресен влак за Швейцария

И зраелски политик беше подложен остри критики заради изказване, че ако можеше да натисне някакво копче и палестинците да изчезнат, той би го натиснал, предаде Асошиейтед прес.

Заместник-министърът на религиозните въпроси Матан Кахана е заявил това пред ученици от гимназиално училище в еврейско селище на Западния бряг. В изявлението си, което е записано на видео, той разяснява мнението си, че коренно различаващите се възгледи на израелците и палестинците относно конфликта между тях са голяма пречка за мира. Затова според него те нямат друг избор, освен да живеят заедно.

"Ако имаше някакво копче, което да можеше да се натисне и всички араби да изчезнат - да се качат на експресен влак за Швейцария, щях да го натисна", казва той във видеозаписа, който беше излъчен в ефира на израелската телевизия. "Но какво да се направи, няма такова копче".

"Затова изглежда донякъде ни е писано да живеем заедно на тази земя.", допълва той.

Кахана е част от националистическата партия "Ямина" ("Десница"), която е в основата на управляваща коалиция от осем идеологически различни партии. За пръв път в управлението влиза и партия на израелските араби.

През изминалата година, откакто е на власт, коалицията, която е съпътствана от постоянни проблеми, най-вече оттегляния на депутати на управляващото мнозинство, винаги се е представяла като символ на израелско-арабското разбирателство в общество, в което евреи и палестинци често живеят отделно едни от други и рядко влизат в досег помежду си.

Темата за принудителното изселване е чувствителна за палестинците, които по време на войната около създаването на Израел през 1948 г. са принудени да бягат от домовете си. По време на войната в Близкия изток от 1967 г. започва ново палестинско изселване.

