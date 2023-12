Израелската армия обяви смъртта на още един заложник

И зраелската армия и кибуцът Нир Оз обявиха, че израелско-американски заложник е бил убит при отвличането си на 7 октомври по време на нападението на "Хамас" на израелска територия, предаде Франс прес.

73-годишният Гади Хагаи "е бил убит на 7 октомври в кибуца. Тялото му беше отнесено от терористите в Ивицата Газа", се казва в изявление на управата на кибуца Нир Оз, в което не се уточнява как е получена информацията.

🇮🇱 - Kibbutz Nir Oz has announced that 73-year-old hostage Gadi Hagai was murdered by Hamas while in captivity. His body remains hostage in Gaza.



Gadi's wife, Judith Weinstein, 70, remains in captivity.