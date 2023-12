Израел нанесе удари по покрайнините на Дамаск

И зраелските военновъздушни сили нанасят ракетни удари по покрайнините на Дамаск, предадоха световните агенции, цитирайки сирийската новинарска агенция САНА, която се позова на представител на командването на въоръжените сили на арабската република.

Сирийските средства за противовъздушна отбрана са открили огън по вражески цели, добави представителят на въоръжените сили.

В околностите на Дамаск са били чути експлозии и в момента тече разследване, за да се провери естеството им, съобщи по-рано сирийската новинарска агенция.

