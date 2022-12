Южна Корея прие закон, с който "подмладява" населението

Ю жна Корея прие закон, който отменя традиционния метод за определяне на възрастта и в страната ще се въведе международен стандарт за изчисляване на годините от възрастта на човек, предаде Ройтерс.

Това е промяна, която ще “подмлади“ корейците с 1 или 2 години в официални документи.

Смята се, че корейците вече са навършили една година в деня на раждането си. На всеки 1 януари към тази възраст се прибавя още една година . Именно това е възрастта, която корейците съобщават най-често във всекидневието си.

Съществува и отделна система за изчисляване на години за влизането в казарма или при определяне на законната възраст за пушене и употреба на алкохол.

При този случай на 1 януари се прибавя автоматично една година. От началото на 60-те години обаче Южна Корея използва международната система за изчисляване на възраст вписване в медицински и правни документи.

В тях изчисляването на възрастта при раждане започва от нула и се добавя по една година на всеки рожден ден.

Объркващият набор от методи за изчисляване на години ще изчезне, поне в официалните документи, когато новите закони, предвиждащи използването само международния метод за броене на възрастта влязат в сила през юни 2023 г.

